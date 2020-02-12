Акцент на талии: Алсу дополнила клетчатый костюм широким поясом

Алсу давно стала для поклонников иконой стиля. Девушка с юных лет блистает на сцене, поэтому знает, как показать себя с лучшей стороны. К тому же, она обладает стройной фигурой, хоть и родила троих детей. Певица в последнее время отдает предпочтения деловому стилю, который разбавляет яркими красками. Особенно она полюбила жакеты. Однако для выхода в свет девушка подобрала более интересный образ.

Накануне Алсу посетила выставку картин «Семь девушек» в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте России. Для появления на публике она выбрала серый клетчатый костюм, который дополнила черной майкой и широким поясом, чтобы сделать акцент на талии. Брюки идеально смотрелись на стройных ногах артистки. Легкий нюдовый макияж и выпрямленные волосы дополнили образ.

«Идейным вдохновителем выставки стала уважаемая Каринэ Хабирова, которая вложила все тепло своей души в этот творческий проект, объединивший работы семи разных художников, изобразивших свое видение прекрасной народной легенды о семи бесстрашных башкирских красавицах-сестрах, которые не покорились врагу», — рассказала певица.

Поклонники восхитились нарядом Алсу. Им редко удается увидеть ее не в вечерних платьях, в которых она выступает на сцене. «Какая красавица», «Мне так нравится ваш стиль», «Олицетворение изящности», «Вы так утонченно выглядите», «Стройняшка», «Как вы чутко подбираете образы», — прокомментировали пользователи Сети.