«Бесподобный аутфит»: Барановская в асимметричном платье восхитила стилиста

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным стала телеведущей. Теперь она ведет ряд телепередач, а также часто путешествует. Увидеть девушку можно и на светских мероприятиях. Поклонники отмечают, что она стильно одевается. К слову, у нее было у кого учиться. Не первый год Юлия ведет передачу «Модный приговор» с Александром Васильевым. А на днях она стала ведущей вечеринки «Жара», которую организовал Эмин Агаларов.

Для появления на публике Барановская выбрала элегантное черное платье с оголенным плечом. Вторую руку девушки покрывала сетка. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Она также сделала объемные локоны и дополнила образ ярким макияжем и крупными серьгами. В таком наряде Юлия не только блистала весь вечер, но и не побоялась упасть лицом в торт со своим напарником Константином.

«Как вы понимаете, настроение на всех мероприятиях ЖАРЫ — огонь, что и передают эти фото», — отметила телеведущая.

А поклонники восхитились ее непосредственностью, а также женственным образом. «Классная! Без понтов, с самоиронией», «Какое у вас платье», «Очень элегантная, а прическа вообще шик», «Вам все идет», — прокомментировали пост подписчики. Оценила наряд звезды для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Юлия предстала перед нами в роскошном черном наряде асимметричного кроя, дополненном драпировкой. Также видно, что рукав украшен сеткой. Очень оригинальный с изюминкой наряд. Совершенно бесподобный аутфит у нее получился. Она сделала гладкие ретро-локоны. Тем самым Барановская подчеркнула то, что образ вечерний. К слову, классика вечерней моды — облегающее платье в пол, дополненное ниспадающими локонами, которые также называются голливудской волной», — высказалась Ольга.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.