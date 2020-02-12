Стильная даже зимой: Федорова показала, что носит вместо многослойной одежды

Оксана Федорова в свои 42 года не перестает удивлять поклонников. Телеведущая может похвастаться стройной фигурой и гладкой кожей лица. Она не скрывает, что ухаживает за своим телом и регулярно посещает косметолога. Также победительница престижных конкурсов красоты умеет правильно подбирать одежду, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Обычно для светских раутов она выбирает вечерние платья, а в обычной жизни носит пуховые комбинезоны и пуховики.

Обычно женщинам сложно зимой выглядеть элегантно, но Федорова подсказала, как можно повести себя в этой ситуации. Она дала понять, что любит зиму, поэтому телеведущая нашла способ, чтобы не надевать на себя сто одежек.

«Многие не любят зиму за холод, за то, что нужно одеваться как капуста и при этом чувствовать себя неуютно, за отсутствие солнца. А я люблю зиму. Мы всегда ждём снега и холода, чтобы ощутить движение жизни, дыхание природы, смену сезонов. Зиму воспевали многие русские поэты, находя в ней особое очарование. А вопрос с одеждой я решила благодаря тёплым, мягким и очень комфортным кашемировым костюмам. Ношу их с удовольствием и не хочется снимать», — поделилась звезда.

На снимках Федорова продемонстрировала два стильных и уютных образа. Сначала она облачилась в бежевый костюм с V-образным вырезом и юбкой, а потом показала брючный вариант мятного цвета. На этот раз кофта была украшена бусинками. Также телеведущая примерила голубой костюм с крупной вязкой и облегающей юбкой. Даже домашние тапочки с мехом сочетались с нарядами знаменитости.

Поклонникам понравились аутфиты Оксаны. «Я тоже люблю зиму!!!! Вы прекрасны!», «Какая красавица», «Очень мне нравятся ваши костюмы», «А какие тапочки прелестные», — стали писать пользователи Сети.