Леди в белом: Высоцкая позировала в пресс-холле в платье-сорочке из шелка

46-летняя супруга режиссера Андрея Кончаловского посетила презентацию брендовой обуви одного из фирменных магазинов. Светское мероприятие состоялось в особняке Art Maison на Большой Никитской. В украшенном весенними цветами пресс-холле Юлия Высоцкая позировала в шелковом платье-сорочке.

Поверх своего вечернего одеяния телеведущая накинула жакет-оверсайз, дополнив образ замшевыми ботильонами на устойчивом каблуке. Примечательно, что белокурые локоны знаменитость оставила распущенными, зачесав их назад без пробора.

Высоцкая отдала предпочтение трендовому монохромному наряду в стиле total white look. В качестве аксессуаров актриса подобрала алую сумочку-клатч, серьги и ожерелье из одного гарнитура.

Ранее в одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть. Жена 82-летнего Андрея Кончаловского подметила, что завидует в этом плане европейским женщинам, которые, несмотря на появлении мимических морщинок и других несовершенств кожи, выглядят все также привлекательно в глазах противоположного пола.

Напомним, что Высоцкая сыграла одну из ролей в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех». В студии ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале режиссер уточнил, что этот крохотный эпизод не предполагающий слов, они с женой придумали вместе, когда Юлия приехала к нему на киноэкспедицию. Супруг актрисы уговорил ее сняться в ленте, заявив, что любимая женщина всегда должна быть в кадре.