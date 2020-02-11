Рудковская появилась на публике в платье с цветочным принтом и «старых» сапогах

Яна Рудковская ранее призналась, что отправится в отпуск только весной. Последние несколько недель продюсер занята светскими раутами. Около недели она провела в Санкт-Петербурге, где выгуливала модные образы на гала-ужинах. А вернувшись в Москву светская львица возобновила домашние завтраки и поддержала своего подопечного Диму Билана на Big Love Show.

Однако дома сидеть у Яны нет времени. 11 февраля она снова появилась на публике. На этот раз блондинка посетила презентацию капсульной коллекции ювелирных украшений Яны Расковаловой. Для такого мероприятия Рудковская выбрала мини-платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Образ она дополнила колготками и сапогами на массивном каблуке, которые звезда носит не снимая последние недели.

Поклонникам понравился наряд от Ульяны Сергеенко, но вот обувь вызвала у них недоумение. «Нам приелась ваша обувь», «Уже надоели ее ботинки», «Бессменная обувь», «Платье красивое, вот только про возраст забывать не стоит!», «Очень стройная и хорошенькая!», «Наряд подчеркнул болезненную худобу», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что прошлым летом Яну тоже критиковали за наряды не по возрасту. Многие считают, что носить мини-платья светской львице не стоит. Сама Рудковская отмечала, что публикации набирают больше лайков, если она демонстрирует ноги.