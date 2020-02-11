«Шамаханская царица»: Савельева устроила модную фотосессию в белом мини-платье

Саша Савельева почти год назад стала мамой. Теперь она воспитывает сына Леона со своим мужем Кириллом Сафоновым. Певица покинула группу «Фабрика» и сейчас строит сольную карьеру. К слову, долгое время поклонники поражались тому, что девушка сразу после родов предстала стройной. Как позже объяснила звезда, из-за стресса она сильно похудела. Как известно, роды были сложными и девушка едва не умерла.

Сейчас Савельева постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Она уже выступала на сцене, а теперь устроила модную фотосессию. Певица облачилась в белое мини-платье с длинными гофрированными рукавами. Также на лице девушки была цепочка из бисера и стекляруса с висюльками в восточном стиле. Волосы Саша распустила, сделав также нежный макияж.

Во время фотосессии артистка размахивала руками, чтобы создать эффект летящих рукавов. Поклонники восхитились образом. «Вдруг шатер распахнулся… и девица, Шамаханская царица, вся сияя как заря, тихо встретила царя…» — написала она. К слову, Савельева также примерила черное короткое платье с желтым бантом в области талии. В довершение ко всему, певица облачилась в золотое мини-платье с оголенным плечом в стиле Кэрри Бредшоу из «Секса в большом городе».

Каждый из нарядов подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее длинные ноги. После такого насыщенного дня Саша побаловала себя сладкими булочками и приготовила индейку с пряностями и картошкой. По всей видимости, за фигуру артистка не переживает.