«Хочется какой-то пластики»: жена Бондарчука отметилась на показе «Лед-2» в скучном костюме

31-летняя Паулина Андреева поддержала возлюбленного Федора Бондарчука на премьерном показе фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». Именитые гости охотно позировали на красной ковровой дорожке в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Среди присутствующих были замечены: Алла Пугачева, Стася Милославская и Александр Петров, Аглая Тарасова, Игорь Гуляев, Гарик Мартиросян и его супруга Жанна, Агата Муцениеце и многие другие. Перед объективами фотокамер предстала и возлюбленная 52-летнего Бондарчука. Сам Федор Сергеевич выступил в качестве продюсера ленты.

В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова прокомментировала наряд молодой возлюбленной режиссера. По словам ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ, в последнее время каждый новый образ Паулины отличается предсказуемостью.

Дембикова подметила, что актриса отдала предпочтение черному брючному костюму и это вполне в ее стилистике. Однако на премьере «Лед-2» рядом с любимым мужчиной знаменитость выглядела скучно.

«Я не в первый раз комментирую ее образы. Брючный костюм смотрится на нашей героине хорошо! Но если честно этим уже никого не удивишь. Вполне ожидаемо, что Паулина оденется именно так. Хотелось бы увидеть какой-то пластики в образе, но с сохранением стилистики», — заверила селебрити-стилист.

К слову, тренд-аналитик Максим Зарипов сделал комплимент именно Федору Бондарчуку, подметив, что режиссер явно следит за собой. Он позировал на красной дорожке в черной трикотажной футболке и брюках скроенных по фигуре, отдав предпочтение европейско-голливудскому стилю.

Справка Teleprogramma.pro: Максим Зарипов — тренд-аналитик, сотрудничающий с торговым домом ЦУМ уже тринадцать лет. Кроме того, стилист регулярно посещает тренинги за рубежом, авторами которых выступают представители различных брендов одежды и обуви.