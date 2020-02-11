«Две красотки»: Толкалина в алом костюме вывела в свет взрослую дочку

Любовь Толкалина является противницей ханженства. Недавно актриса не побоялась опубликовать фото, на котором предстала обнаженной. Так она отреагировала на критику в соцсетях. Обычно она облачается в женственные наряды. К слову, не менее утонченной выросла и ее дочь Мария Кончаловская. 18-летняя девушка недавно переехала жить обратно в Москву со своим женихом. Благодаря этому накануне она смогла составить маме компанию на светском мероприятии.

10 февраля должен был состояться закрытый показ романтической мелодрамы «Лед-2», в которой главные роли сыграли Александр Петров и Аглая Тарасова. На синей коровой дорожке в кинотеатре «Октябрь» прошлось много звезд. Многие отдали предпочтение алому цвету — цвету любви. Так поступила не только Аглая, но и Толкалина. Актриса облачилась в костюм, состоящий из брюк и пиджака.

А вот дочь Любови предпочла образ в стиле total black. Она надела облегающую блузу с открытой спиной и кружевную юбку. Замшевые сапоги на каблуке дополнили наряд Марии. К слову девушка не так давно похудела на 30 кг, а наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Поклонники восхитились мамой и дочкой. «Вам очень идет красный цвет», «Две красотки», «Любовь, вы прелесть…» — прокомментировали фото подписчики.

К слову, во время киносеанса началось задымление в зале, поэтому все зрители были эвакуированы, включая актеров и Аллу Пугачеву, которая тоже пришла насладиться фильмом. Однако данный инцидент никому не испортил настроение, так как большинство людей согласились снова прийти на показ уже в день народной премьеры — 14 февраля.