Кейт Миддлтон в приталенном жакете и юбке макси появилась на публике с мужем

Супруги в компании принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз побывали в реабилитационном центре для военных.

Кейт Миддлтон за годы жизни с королевской семьей научилась всегда выглядеть безупречно. Иногда придворные портные рассказывают маленькие хитрости герцогини Кембриджской. Недавно выяснилось, что каждая юбка или легкое платье оснащены маленькими гирями, чтобы ветер не смог поставить супругу принца Уильяма в неловкую ситуацию. Также она изучает погоду накануне выхода в свет, подбирая наиболее удобную прическу, чтобы не выглядеть растрепанной.

Похоже, что к визиту в новый реабилитационный центр для военных Миддлтон тщательно готовилась. Она появилась в Лафборо не только в компании мужа, но и еще двух членов королевской семьи — 71-летнего принца Чарльза (Prince Charles) и его 72-летней супруги Камиллы Паркер-Боулз. Последний раз в таком составе они появлялись на публике в 2011 году. Целью визита членов монаршей семьи стало ознакомление с лечением в новом медицинском центре, патроном которого является герцог Кембриджский.

Кэтрин выглядела еще стройнее, чем обычно, благодаря приталенному жакету и юбке макси. Total-black образ от Alexander McQueen герцогиня дополнила замшевыми сапогами на каблуке. Волосам она придала объем и присобрала, чтобы открыть лицо. Жена принца Чарльза предпочла классическое пальто темно-зеленого оттенка, которое дополнила шляпой с меховой оборкой и высокими сапогами.

Напомним, что не так давно брат принца Уильяма Гарри отказался от притязаний на трон и других привилегий королевской семьи. Он вместе с женой Меган Маркл теперь намерен сам себя обеспечивать и жить на две страны. Следом решила уехать в Канаду супруга старшего внука королевы Елизаветы II Келли Отэм. Она неожиданно подала на развод после 12 лет брака.