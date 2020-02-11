Ирина Шейк в плаще с мехом лимонного цвета прогулялась с дочерью по Нью-Йорку

Ирина Шейк после отпуска на Коста-Рике успела отработать на Неделе моды в Париже, а также несколько дней назад модель блеснула в платье-сетке на афтепати BAFTA в Лондоне. К слову, там она повстречала бывшего возлюбленного Брэдли Купера. У поклонников появилась надежда, что они помирились, так как Ирина сфотографировалась с отцом своего ребенка и при этом улыбалась.

А накануне Шейк вернулась домой. По всей видимости, модель примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке, а пока свободный день она провела с наследницей. Папарацци запечатлели русскую красавицу на прогулке с двухлетней Леей. Ирина снова продемонстрировала безупречное чувство стиля, облачившись в плащ лимонного цвета. Воротник и рукава наряда украшал мех. Кожаные сапоги дополнили образ.

Свою наследницу модель нарядила в голубое платье принцессы и плюшевую куртку кремового цвета. Так как шел дождь, то мама с дочкой шли по улице с зонтиками. По пути домой Шейк купила молока и несла его под мышкой. Поклонники восхитились тому, как выглядела топ-модель и ее наследница. «Какая модная», «Ну только наши красотки в дождь выгуливают меха», «Прекрасна, а Лея какая чудесная», — стали писать пользователи Сети.

К слову, позже Ирина снова отправилась по делам. К ней присоединилась ее мама Ольга. Они вместе прошлись по улицам Нью-Йорка, потом модель ушла, а ее родительница продолжила гулять с внучкой. Напомним, что после расставания Купером к Шейк стала часто приезжать мама, чтобы помогать растить ребенка.