Розовый в фаворе: жена Мартиросяна предстала на премьере фильма «Лед 2» в сексуальном пуловере

Гарик Мартиросян посетил закрытый показ второй части «Льда» вместе со своей супругой Жанной Левиной. Пара держалась вместе весь вечер и с удовольствием позировала фотографам возле пресс-уолла.

Очаровательная супруга Comedy Club заметно похорошела за последнее время и смело обнажила хрупкое плечо благодаря оригинальной модели пуловера. Отметим, что для выхода в свет она подобрала довольно смелое сочетание розового и оранжевого цветов.

При этом супруг Жанны, Гарик Мартиросян, выбрал спокойный аутфит из синих брюк и серого пиджака.

Ранее мы писали о другой паре, которая посетила это же мероприятие. На предпоказ «Льда» пришел также коллега Гарика Сергей Светлаков со своей супругой. Эта чета решила составить семейный total black look.

Напомним, вечеринка по поводу премьеры закончилась срочной эвакуацией. Прямо во время показа фильма, когда с экрана звучала песня Аллы Пугачевой (сама Примадонна сидела в зале), сработала пожарная система оповещения. К счастью, задымление оказалось небольшим. Однако на часть публики ЧП произвело глубокое впечатление. В частности, у Юлии Пересильд очевидцы заметили на глазах слезы, сообщил сайт КП.