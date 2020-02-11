Цымбалюк-Романовская продемонстрировала утонченное пальто из стриженной норки

Несколько дней назад Виталина Цмымбалюк-Романовская метала гром и молнии из-за программы «Судьба человека». Пианистку возмутили слова второй жены артиста и режиссера Татьяны Власовой, которая заявила, что Виталина была у него «на пять минут».

Цымбалюк искренне считает, что все как раз наоборот – с ней Армену Борисовичу было намного комфортнее. Артистка давала журналистам возмущенные комментарии, а в Instagram публиковала слова поддержки со стороны своих поклонников.

Однако уже сейчас пианистка успокоилась и стала хвастаться в Сети своей новой покупкой – шикарным норковым пальто из стриженной норки. Модель пальто отвечает двум трендам сезона: акцент на талии, объемный рукав и легкая нотка ретро.

Яркий акцент Романовская решила поставить на цветных перчатках марки Kenzo.

Что ж, Виталина поступила, как истинная женщина – решила свои психологические проблемы с помощью шоппинга.

А вы любите покупать новые вещи, когда на душе кошки скребут?