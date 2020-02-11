Звезда «Форсажа» в платье российского бренда пришла на «Оскар-2020»

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась премия «Оскар». Некоторые не спали всю ночь, чтобы первыми узнать победителей престижной кинопремии, а другие с интересом наблюдали за ковровой дорожкой, на которой был настоящий парад звезд. В этом году Рене Зеллвегер, Сальма Хайек и другие актрисы выбрали наряды белого цвета для официальной церемонии, а вот на афтепати «Оскара» звезды уже блистали в более дерзких нарядах.

Так, Ким Кардашян пришла в кремовом струящемся платье с полупрозрачным корсетом, а дочь Майкла Джексона Пэрис облачилась в пышное розовое платье. Отличился элегантным и лаконичным образом звезда «Форсажа» Мишель Родригес. 41-летняя американская актриса предстала в черном приталенном платье в пол с разрезом до бедра. Открытые плечи подчеркнули ее изящную шею. Ожерелье и туфли на каблуке дополнили наряд.

В платье от российского бренда Rasario из коллекции Pre-Fall’19 Мишель смогла привлечь к себе внимание. Поклонникам тоже понравился выбор актрисы. Они восхитились ее стройной фигурой.

К слову, в этом году не всем знаменитостям удалось быть в тренде. Ранее специально для портала Teleprogramma.pro визажист оценил образы актрисы на коровой дорожке. Так, Сандра разочаровала эксперта не только неудачным нарядом, но и макияжем, который нисколько не подчеркнул ее красоту. А вот Рене Зеллвегер получила похвалу от визажиста. У нее оказалось стильным все, даже румяна.