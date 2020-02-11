Провал: визажист раскритиковала образы Сальмы Хайек и Пенелопы Крус на «Оскаре»

Главным событием наступившей недели стала премия «Оскар». В Лос-Анджелесе собрались главные звезды кино и не только. На коровой дорожке актрисы, как всегда, блистали в лучших нарядах. На этот раз многие девушки отдали предпочтение белому цвету, включая Камилу Морроне, Рене Зелллвегер, и Сальму Хайек. Однако образ можно считать удачным, если наряд сочетается с прической и макияжем.

А специально для портала Teleprogramma.pro оценила образы знаменитостей визажист Анастасия Амирханова. Эксперту не понравился наряд звезды сериала «Анатомия страсти» Сандры О. Канадская актриса пришла на премию в объемном кремовом платье. Также она сделала пучок и неброский макияж.

«Платье шикарное, но не подходит ей ни по росту ни по образу. Полный провал с причёской и макияжем. Такой образ идёт вытянутым моделям с красивыми ключицами и забранным волосом. В самом макияже не хватает объёма, смотрится как только проснулась», — высказалась Анастасия.

53-летняя Сальма Хайек тоже не смогла пропустить церемонию. Она предстала в летящем платье-бюстье. Волосы актриса собрала в объемный пучок, который украсила заколкой. Стрелки и тени с румянами в розовых тонах дополни образ.

«К макияжу вопросов нет, всё правильно. Акцент на глаза , в остальном спокойно и свежо, но в целом образ богини со странными ветвями и греческим стилем платья…. ту мач. Причёска совершенна из прошлого века. На мой взгляд это глуповато и не для её возраста слишком помпезно», — поделилась мнением Амирханова.

Пенелопа Крус для многих до сих пор является секс-символом. Испанской актрисе уже 45, но она обладает стройной фигурой. На этот раз звезда облачилась в черное пышное платье. Волосы она оставила распущенными и сделала макияж с акцентом на глазах.

«В первый раз мне захотелось эту пантеру освежить. Мрачноватый образ в целом. Она очень красивая, но это платье чуть с ноткой траура и кокетства… вместе с макияжем в коричневой гамме, смотрится мрачно. Если бы довалить чуть свежести в макияже или более светлые глаза сделать или нежнее губы, образ был бы легче. С укладкой вс отлично. Это ей идёт. Шкодная девочка», — считает визажист.

Актриса Марго Робби уже полюбилась зрителям за роли обаятельных красавиц. В жизни блондинка тоже умеет сражать наповал. Однако на этот раз она облачилась в шифоновое платье с длинными рукавами. Алая помада и нежные локоны завершили образ.

«Идеальный красный для неё, подобран по цвету кожи и глазам. Освежает и в макияже ни единого косяка, как и в причёске. Голливудская волна с небрежными концами не придаёт возраст. Это шедевр, но её платье полнейший провал. Вот так она идеальна: яркие глаза в тёплой растушёвке, реснички пушистые и красная классика. Это самый удачный макияж и укладка», — — пояснила Анастасия.

А вот Рене Зеллвегер получила похвалу от эксперта. Она прошлась по ковровой дорожке в белом асимметричном платье с мерцающим эффектом. Низкий пучок и нюдовый макияж дополнил образ.

«Идеально всё и лаконично. Выдержка и стиль. Главное свежеть и без перебора «дорого — богато». Это высокая мода. Очень нежная. Стильно все в ней, даже румяна. Ни одной детали в макияже мимо. Нюд, но с выразительными глазами. Причёска простая, как и платье и макияж. Всё в гармонии», — отметила визажист.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. С самого детства она тянулась к творчеству. В 2014 году решила пройти проф обучение и стать профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсах: красота на Волге, где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре «Roma Fashion Week» заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в «RFW» а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня