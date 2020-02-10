Повзрослевшая дочь Майкла Джексона в пышном платье пришла на афтепати «Оскара»

9 февраля мировые звезды собрались в Лос-Анджелесе на премии «Оскар». Даже юная певица Билли Айлиш появилась на церемонии. На красной дорожке актрисы блистала в своих лучших нарядах. Рене Зеллвегер, Пенелопа Крус, Сальма Хайек и другие знаменитости с удовольствием позировали перед фотографами. А после вручения наград состоялось афтепати.

Вечеринка журнала Vanity Fair привлекла еще больше внимания. На мероприятии появились Ким Кардашян с Канье Уэстом, Леонардо ДиКаприо со своей возлюбленной Камилой Морроне и даже дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон. После смерти короля поп-музыки его дети остались без отца, поэтому они быстро повзрослели. Пэрис уже 21 год. Она стала настоящей красавицей.

Девушка появилась на вечеринке в пышном розовом платье с пышной юбкой из перьев. Волосы она собрала в высокий пучок, а также сделала нежный макияж. Романтический образ подчеркнул молодость Джексон. Она не только позировала, но и посылала в толпу воздушные поцелуи.

Также посетила фтепати Кейт Хадсон. 40-летняя актриса почти два года назад стала мамой в третий раз. После родов ей быстро удалось вернуться в форму, поэтому на ковровой дорожке она не побоялась появиться в платье-бюстье со шлейфом. Наряд золотистого цвета с узором подчеркнул ее фигуру. Образ получился по-настоящему весенним.