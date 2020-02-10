«Неземная красота»: Ани Лорак предстала в шелковом костюме в бельевом стиле

Ани Лорак в отличие от многих звезд не стала уезжать в отпуск. После Нового года она отправилась в гастрольный тур. Певица ездит по городам России с концертами. При этом даже во время путешествий артистка выглядит стильно. Недавно она добралась до Уфы, где отметилась в принтованом бомбере. Поклонники были сражены ее модным повседневным образом.

Как оказалось, даже в домашней обстановке Лорак предпочитает выглядеть ухоженной и элегантной. На новых фото она позирует в квартире в высотном здании. Певица предстала в шелковом костюме пудрового цвета. Total look свободного кроя подчеркнул легкий загар артистки. Макияж в нюдовых тонах освежил образ. Волосы она оставила распущенными.

«Все в наших руках. Пусть все складывается, как вы того желаете», — написала Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.).

Поклонники пришли в восторг от ее домашнего костюма. Они одарили певицу комплиментами. «Какая красавица», «Какая же вы невероятная, не могу», «Как всегда божественна!!! Видела вас вживую очень близко, ещё красивее!», «Вауу, какая красавица! Неземная красота! Каролиночка просто прелесть!», «Очень идет цвет! Нежно-благородный», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ани Лорак год назад пережила развод с мужем. Теперь она сама воспитывает восьмилетнюю дочку Софию. При этом артистка не запрещает бывшему супругу общаться с наследницей. Летом 2019 года она перестала скрывать свой роман с молодым саунд-продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом.