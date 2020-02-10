Ким Кардашян в струящемся платье в пол поцеловала мужа на афтепати «Оскара»

9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная церемония награждения премией «Оскар». В этом году привлекла к себе внимание юная певица Билли Айлиш. Она стала приглашенной звездой премии. Пока одни нервничали перед объявлением победителей, другие блистали на ковровой дорожке. Однако настоящее веселье началось после премии на афтерпати, где собралась еще больше знаменитостей.

39-летняя Ким Кардашян стала гостьей вечеринки Vanity Fair. Для такого случая модель облачилась в винтажное платье британского модного дома Alexander McQueen. Наряд с полупрозрачным корсетом, обилием лоскутов ткани и струящейся юбкой подчеркнул фигуру девушки. Она сделала «мокрую» укладку и распустила волосы. Смоки и нюдовая помада завершили образ.

К слову, Ким пришла не одна, а со своим мужем Канье Уэстом. Известно, что пара пытается спасти свой брак. Они уже длительное время посещают психотерапевта. На афтерпати влюбленные устроили романтическую фотосессию, а также они не постеснялись поцеловаться на камеру. Рэпер облачился в кожаный черный костюм. Он надел пиджак на голое тело и добавил массивную цепочку. Ранее в похожем пиджаке вышел в свет Тимати. Российского артиста подвергли критике за неудачный аутфит. Как оказалось, ему стоило тоже отказаться от рубашки с бабочкой, как это сделал Уэст.

Добавим, что также вечеринку посетили: Хейли Бибер, которая пришла без супруга Джастина Бибера, Эмили Ратаковски, Джессика Альба, Кейт Хадсон и другие известные персоны, которые решили поздравить победителей «Оскара».