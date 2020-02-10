Водянова в костюме с цветочным принтом и ботфортах отметилась на показе

Наталья Водянова недавно блистала на показах в рамках недели моды в Париже. Русская красавица давно живет в столице Франции, поэтому не могла пропустить столь значимое событие в мире моды. Правда она участвовала в показах в качестве гостьи. Девушка оценивала коллекции Ульяны Сергиенко, Dior, Chanel. А на днях она приехала на Неделю моды в Нью-Йорк.

Разлука с детьми Наталье даётся нелегко, но она старается посвящать им выходные, а вот в остальные дни модель посещает светские рауты, участвует в фотосессиях. На этот раз девушка приняла участие в показе Tory Burch. Она примерила изящные наряды от американского модельера Тори Берч. Водянова для показала облачилась в цветочный брючный костюм и ботфорты горчичного цвета с похожим принтом.

«Первый look — игра с классикой и ностальгией. Автор вдохновлялась турецким, английским и французским фарфором, а также смешивала исторические отсылки с современными идеями», — поделилась модель в stories.

Аккуратная причёска с выпрямленными прядями, нежный макияж со стрелками и поясная сумка дополни образ. Водянова выглядела счастливой. Она с удовольствием позировала фотографам. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит супермодель. Они одарили ее множеством комплиментов.

К слову, в тот день Наталья также сменила романтичный образ на более сдержанный. Девушка позировала в черном платье с юбкой гофре. Также она надела жакет с белой тесьмой и золотой «аппликацией» на рукавах. Дополним образ клатч в тон. Многодетная мама впечатлила своих поклонников. «Такая нежная», «Принцесса», «Сказочная девушка», «Очень стильный наряд», «Ботфорты огонь», «Вы любому вскружите голову», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что Водянова воспитывает пятерых детей. Она живет в гражданском браке с бизнесменом Антуаном Арно. Недавно у влюбленных состоялась помолвка. В этом году они планируют сыграть свадьбу.