«Это блестяшки»: американский актер Билли Портер предстал на «Оскаре» в платье

Голливудский актер Билли Портер открыл церемонию «Оскара». На красную дорожку фэшн-бунтарь явился в ярком платье и в туфлях на каблуках. Ранее он уже заявлялся на детскую передачу «Улица Сезам» в женском наряде. И этот поступок понравился далеко не всем американцам.

На сей раз актер удивил участников церемонии платьем с золотым перьевым верхом и пышной цветной юбкой. Лора Элизабет Дерн спросила Билли Портера, что это за великолепие. На это артист ответил: «Это блестяшки». Исполнительница главной роли в фильме «Маленькие женщины» призналась, что слегка комплексует на его фоне.

Образ Портера некоторые участники церемонии уже назвали «Золотым Фениксом».

Ранее мы писали о появлении Билли Айлиш на красной дорожке церемонии, котораяявилась в трендовом костюме-пижаме от Chanel из белого твида.