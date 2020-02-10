Звездный стиль

«Это блестяшки»: американский актер Билли Портер предстал на «Оскаре» в платье

Некоторые звезды женского пола слегка комплексовали перед его великолепием.

«Это блестяшки»: американский актер Билли Портер предстал на «Оскаре» в платье
Билли Портер. Фото Global look press

Голливудский актер Билли Портер открыл церемонию «Оскара». На красную дорожку фэшн-бунтарь явился в ярком платье и в туфлях на каблуках. Ранее он уже заявлялся на детскую передачу «Улица Сезам» в женском наряде. И этот поступок понравился далеко не всем американцам.

Билли Портер. Фото
Билли Портер. Фото Global look press

На сей раз актер удивил участников церемонии платьем с золотым перьевым верхом и пышной цветной юбкой. Лора Элизабет Дерн спросила Билли Портера, что это за великолепие. На это артист ответил: «Это блестяшки». Исполнительница главной роли в фильме «Маленькие женщины» призналась, что слегка комплексует на его фоне.

Билли Портер, Билли Айлиш и ее брат. Фото
Билли Портер, Билли Айлиш и ее брат. Церемония «Оскара», стоп-кадр трансляции Okko

Образ Портера некоторые участники церемонии уже назвали «Золотым Фениксом».

Ранее мы писали о появлении Билли Айлиш на красной дорожке церемонии, котораяявилась в трендовом костюме-пижаме от Chanel из белого твида.

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Билли АйлишБилли ПортерЗвездный стильКинопремия "Оскар"ОскарОскар 2020
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«Это блестяшки»: американский актер Билли Портер предстал на «Оскаре» в платье
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