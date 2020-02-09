Звездный стиль

«Красота прошла»: Миро раскритиковала смелый образ Натальи Ветлицкой

По мнению блогера, певица цепляется за внешность за неимением других достоинств.

«Красота прошла»: Миро раскритиковала смелый образ Натальи Ветлицкой
Раскритикованный образ Натальи Ветлицкой. Фото: Михаил Фролов/КП.

Популярный блогер Лена Миро прошлась колким словцом по свежему образу 55-летней певицы Натальи Ветлицкой. Недавно артистка появилась на Big Love Show с розовыми волосами и в серебристом мини с декольте. Но Миро назвала это «жалким зрелищем» и заявила, что звезда стареет некрасиво.

«У Ветлицкой талантов нет. Поет она плохо. Ума — невеликого. А красивой женщиной быть привыкла. Однако красота Натальи Игоревны прошла. Это вам скажу не только я, но и любой мужик», — выразила свое мнение блогер.

По ее словам, тело певицы уже не такое притягательное, чтобы выставлять его напоказ, и высокие каблуки, глубокие декольте, игривые очки здесь явно лишние. Взглянув на фотографии Ветлицкой, она инстинктивно захотела дать ей плед, чтобы прикрыть этот внешний вид.

Добавим, что в прошлом году звезда 90-ых вернулась на российскую эстраду после многолетнего перерыва. Но ее недавнее выступление в пух и прах раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов. Бывший же возлюбленный Дмитрий Маликов дал певице совет, если она хочет снова получить популярность в России, — ориентироваться на Светлану Лободу.

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Звездный стилькритикакритика внешностикритика звездыЛена МироНаталья Ветлицкая
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«Красота прошла»: Миро раскритиковала смелый образ Натальи Ветлицкой
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