Звездный стиль

Оттенок сливы: Зара в кринолиновом платье с пышной юбкой появилась в Кремле

Певица отдала предпочтение трендовому монохромному стилю.

Оттенок сливы: Зара в кринолиновом платье с пышной юбкой появилась в Кремле
Зара (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Зара не смогла пропустить торжественный концерт, приуроченный ко Дню российской науки. По словам певицы, на мероприятии присутствующие чествовали и награждали молодых ученых за особый вклад в отечественную науку. Поп-исполнительница заверила, что она гордится тем, что в нашей стране так много высококвалифицированных специалистов.

Примечательно, что в Кремлевском дворце выпускница «Фабрики звезд» появилась в кринолиновом платье-бюстье с объемной пышной юбкой. При выборе вечернего наряда певица отдала предпочтение трендовому монохромному стилю. Знаменитость не смогла остаться равнодушной к насыщенному сливовому оттенку.

«Всегда радуюсь возможности надеть красивое кринолиновое платье!» — отметила Зара.

Напомним, что певица воспитывает двух сыновей: девятилетнего Даниила и семилетнего Максима. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб поп-исполнительницы.

Историк моды уточнил, что к Заре он относится очень позитивно. По словам телеведущего, ему очень нравятся наряды артистки. Как правило, она одевается стильно и хорошо. При этом Васильев не стал скрывать, что, как женщина восточная, певица склонна к блеску и вышивкам, пишет 7days.ru.

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Оттенок сливы: Зара в кринолиновом платье с пышной юбкой появилась в Кремле
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