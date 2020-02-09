Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х

Певица предстала на Big Love Show в золотом костюме с элементами haute couture.

Праздник влюбленных еще впереди, однако Москва уже начала его отмечать. В столице 8 февраля состоялось шоу Big Love, посвященное Дню влюбленных. Полина Гагарина предстала перед зрителями этого концерта в золотом костюме с элементами haute couture.

Кстати, признаки высокой моды в новом сезоне весна-лето 2020 постепенно переберутся с подиумов и сценических площадок в повседневную жизнь. Об этом Teleprogramma.pro ранее рассказал тренд-аналитик Максим Зарипов.

У Полины Гагариной этим трендовым элементом haute couture стала золотая вышивка. Роскошный костюм отлично подчеркнул фигуру звезды, но при этом не выглядел на ней пошло.

«Этот образ напоминает сценические костюмы певицы Шер в 1980-е», — прокомментировал КП стиль певицы историк моды Анатоль Вовк.

Отметим, что Наталья Ветлицкая, которая открыла шоу Big Love, тоже вышла на сцену в блестящем наряде. Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.