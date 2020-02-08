Костенко продемонстрировала фигуру в платье миди спустя три дня после родов

Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой обрел счастье с моделью Анастасией Костенко. Они в браке уже два года. У них подрастает полуторагодовалая дочь Милана. А три дня назад девушка стала мамой во второй раз. Она родила еще одну девочку, имя которой хранится в тайне. 8 февраля футболист вернулся со сборов и забрал жену и маленькую наследницу из роддома.

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Тарасов отметил, что очень рад. Он показал, как забирал супругу домой. Также состоялась первая встреча Миланы с сестрой. По всей видимости, малышка обрадовалась тому, что у нее теперь будет компания. Футболист устроил супруге сюрприз. Он украсил особняк розовыми воздушными шарами. Собрались их близкие, чтобы отпраздновать пополнение в семье. По такому случаю Костенко облачилась в белое платье миди, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Ее старшая дочка тоже предстала в белом платье.

На новых фото Дмитрий с новорожденной наследницей на руках позировал для фото с женой и Миланой. «Вот мы и дома! Все прошло волшебно!», — написала Анастасия.

«Приехала и попросила маму приготовить мне, как в „Лапино“. Буду приходить в себя и налаживать комфортный режим для семьи. Всем спасибо за поздравления», — добавила она.

Поклонники отметили, что Костенко потрясающе выглядит. Они восхитились трогательными кадрами. «Какая красивая, отдохнувшая, поздравляю вас», «Фигура, как не рожали», «Папа аж светится от счастья», «Мама неотразима», «Как будто и не рожала, супер», «Замечательно выглядите после родов», «Вы такие прекрасные! Счастливый отец», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от первого брака у Тарасова также подрастает еще одна дочь Ангелина.