Словно невеста: Пелагея в платье макси и диадеме предстала в Кремлевском дворце

Пелагея переживает не самые светлые времена. Не так давно она призналась, что уже восемь месяцев не живет со своим мужем Иваном Телегиным вместе. После того, как хоккеиста несколько раз видели в компании другой девушки, певица сообщила, что они разводятся. Несмотря на это, в день рождения общей дочери Таисии супруги встретились на празднике и вместе позировали для фото.

Ради наследницы, Пелагея поддерживает теплые отношения с бывшим возлюбленным. В последнее время она стала больше времени уделять работе. Так накануне артистка выступила в Кремлевском дворце, где состоялась торжественная церемония награждения молодых ученых в честь Дня науки. Девушка появилась на публике в платье макси с цветочным принтом. Рукава-фонарики придали образу женственности, а широкий пояс сделал акцент на талии.

Дополнила образ диадема с кружевом, которая напоминала фату невесты, За кулисами Пелагея встретилась с Валерием Меладзе. Они сделали фото на память. Поклонники восхитились тому, как выглядит артистка. Они одарили ее комплиментами. «Настоящая русская красавица! Пелагеюшка так держать, ты умочка! Мы тебя ценим и любим!», «Вы неповторима!», «Принцесса», «Полина, ваша улыбка не меняется. Платье очень к лицу…», «Очень красивый образ! Шикарный даже!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Пелагея чаще всего на сцене отдает предпочтение нарядам в сдержанном стиле. Она любит носить длинные юбки и платья-сарафаны. А вот для светских мероприятий артистка не боится облачаться в более дерзкие образы. Не так давно она облачилась в одинаковые платья с дочкой.