Звездный стиль

Словно невеста: Пелагея в платье макси и диадеме предстала в Кремлевском дворце

Певица стала гостьей торжественного мероприятия.

Словно невеста: Пелагея в платье макси и диадеме предстала в Кремлевском дворце
Пелагея. фото: globallookpress.com/

Пелагея переживает не самые светлые времена. Не так давно она призналась, что уже восемь месяцев не живет со своим мужем Иваном Телегиным вместе. После того, как хоккеиста несколько раз видели в компании другой девушки, певица сообщила, что они разводятся. Несмотря на это, в день рождения общей дочери Таисии супруги встретились на празднике и вместе позировали для фото.

Ради наследницы, Пелагея поддерживает теплые отношения с бывшим возлюбленным. В последнее время она стала больше времени уделять работе. Так накануне артистка выступила в Кремлевском дворце, где состоялась торжественная церемония награждения молодых ученых в честь Дня науки. Девушка появилась на публике в платье макси с цветочным принтом. Рукава-фонарики придали образу женственности, а широкий пояс сделал акцент на талии.

Дополнила образ диадема с кружевом, которая напоминала фату невесты, За кулисами Пелагея встретилась с Валерием Меладзе. Они сделали фото на память. Поклонники восхитились тому, как выглядит артистка. Они одарили ее комплиментами. «Настоящая русская красавица! Пелагеюшка так держать, ты умочка! Мы тебя ценим и любим!», «Вы неповторима!», «Принцесса», «Полина, ваша улыбка не меняется. Платье очень к лицу…», «Очень красивый образ! Шикарный даже!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Пелагея чаще всего на сцене отдает предпочтение нарядам в сдержанном стиле. Она любит носить длинные юбки и платья-сарафаны. А вот для светских мероприятий артистка не боится облачаться в более дерзкие образы. Не так давно она облачилась в одинаковые платья с дочкой.

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Словно невеста: Пелагея в платье макси и диадеме предстала в Кремлевском дворце
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