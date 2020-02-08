Звездный стиль

«Стильно и женственно»: 61-летняя жена Юдашкина отметилась в силуэтном платье

Избранница модельера восхитила поклонников элегантным образом.

«Стильно и женственно»: 61-летняя жена Юдашкина отметилась в силуэтном платье
Марина Юдашкина. фото: globallookpress.com/

Валентин и Марина Юдашкина недавно воссоединились с внуками. Их дочь Галина спустя несколько месяцев привезла наследников из Китая, где работала последние полгода. Встреча годовалого Аркадия и четырехлетнего Анатолия с бабушкой и дедушкой была трогательной. Более того, малышам уже нашли увлекательное занятие. Они теперь занимаются гимнастикой с тренерами.

А в это время Юдашкин со своей женой отправился в Санкт-Петербург. Там за последние дни собрались многие известные персоны: Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер. На днях они отметились на светской вечеринке друзей. Марина предстала в силуэтном черном платье с открытыми руками. Тонкий пояс-цепочка сделал акцент на талии. Наряд и туфли-лодочки подчеркнули построневшую фигуру супруги модельера.

«Санкт-Петербург. На день рождения к друзьям», — написала Марина.

Она успела попозировать в элегантном образе в отеле перед трапезой. Поклонники восхитились тем, как выглядит супруга Юдашкина. Они одарили ее комплиментами. «Стройная, красивая женщина, с годами всё краше», «Отличный образ, очень элегантно!», «Как всегда, стильно и женственно!», «Все стройнее и стройнее», «Статуэтка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 61-летняя Марина иногда занимается спортом. Ее приобщает к активной жизни дочка Галина. Поклонники не раз признавались, что с удовольствием следят за тем, какие образы создает супруга Юдашкина.

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Звездный стильМарина Юдашкинамода и стиль
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«Стильно и женственно»: 61-летняя жена Юдашкина отметилась в силуэтном платье
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