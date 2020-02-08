Звездный стиль

Навка в полупрозрачной блузке и блестящих брюках повеселилась с подругами

Фигуристка вслед за Яной Рудковской приехала в Санкт-Петербург.

Навка в полупрозрачной блузке и блестящих брюках повеселилась с подругами
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка после отпуска на Мальдивах окунулась в светскую жизнь. Недавно фигуристка побывала на банкете в честь юбилея Дмитрия Маликова. Тогда загорелая спортсменка в фиолетовом платье и белой шубе отметилась на празднике. Она поразила поклонников элегантным образом. А накануне чемпионка приехала в Санкт-Петербург вслед за Яной Рудковской. Она повеселилась с подругами на вечеринке.

На этот раз Навка облачилась в блузку с полупрозрачным верхом и блестящие брюки с завышенной талией. Завершили образ туфли на шпильке. Она танцевала под живое выступление звезд, а потом к ней присоединился Валентин Юдашкин, который тоже пустился в пляс. После этого Татьяна решила отдохнуть и за столом предалась общению со Светланой Бондарчук и Ольгой Слуцкер.

В соцсети Навка поделилась забавным видео. В кадре она смеется вместе с подругами, а потом начинает пальцем трогать грудь Слуцкер, которая роскошно смотрелась в декольте. Светская львица не растерялась и попыталась увеличить бюст, засунув яблоко в декольте. Это еще больше рассмешило подруг.

«Женская дружба, она такая… Без зависти, но с юмором!», — написала Татьяна.

Поклонники восхитились искренним роликом. Они отметили, что фигуристка умеет веселиться. «Какие красивейшие и самодостаточные леди!», «Ох девчата! Такие красивые, молодые! Дружные!», «Хулиганки», Классно выглядите, можно и пошалить«, «Правильно, отдыхать тоже надо», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездный стильмода и стильСветлана БондарчукТатьяна Навка
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Навка в полупрозрачной блузке и блестящих брюках повеселилась с подругами
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