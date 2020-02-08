Маленькие модники: Лиза и Гарри Галкины примерили стильные обновки

Алла Пугачева за последние годы преобразилась. Это отмечают ее поклонники. Певица стала одеваться в более молодежном стиле, а также она сильно похудела. Артистка не скрывает, что старается выглядеть хорошо ради своих детей. Вместе с мужем Максимом Галкиным Примадонна воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Малышам в этом году исполнится по семь лет. Родители души в них не чают и стараются дать им все самое лучшее.

Как известно, Лиза и ее брат не раз принимали участие в модных показах Валентина Юдашкина. Дочка Пугачевой с малых лет стала учиться разбираться в моде. Ранее она даже давала советы по созданию образов папе. Как оказалось, не хуже нее умеет создавать стильные аутфиты и малыш Гарри. Накануне Галкин поделился роликом, на котором запечатлел, как дети разбирают подарки.

Лиза сразу облачилась в белое платье с принтом и многослойной юбкой. Она покрасовалась у зеркала, также прикладывая к тело розовую кофту на пуговицах. В это время ее брат надел футболку с принтом в виде молнии, легкую ветровку черного цвета и теплую неоновую жилетку.

«Мне очень нравится футболка, а еще больше жилетка. Ну футболку и куртку можно надевать летом, а жилетку весной», — высказался Гарри.

«Угодили, Угодили», — добавил мальчик, рассмешив отца. «Модная жизнь», — констатировала Лиза. Поклонники пришли в восторг от ролика. Многие отметили, что дети звездной пары растут не по дням, а по часам. «Гарри такой взрослый. Внезапно», «Какой принт красивый на платье, угодили», «Сладкие какие. Платье — отпад прямо», «Взрослеют ребята, становясь деловыми! Умнички!», — прокомментировали пост подписчики.