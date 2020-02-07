Гагарина в белом топе с рукавами-буфами позировала в Лос-Анджелесе

Свои уикенды возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова провела в Лос-Анджелесе. В Штатах Полина Гагарина приняла участие в импровизированной фотосессии, позировав на фоне декоративных кукол из мультфильма «Тролли. Мировой тур». По словам певицы, в анимационной картине она озвучила королеву рока — Рокс. Примечательно, что компанию артистке составили Дима Билан и Виктория Дайнеко.

В кадре возлюбленная Дмитрия Исхакова позировала в белом топе с рукавами-буфами и брюках клеш, отдав предпочтение босоножкам на шпильке. Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко примерила брючный костюм трендовой пастельной палитры.

Гагарина воспитывает двоих детей: сына Андрея и двухлетнюю дочку Мию. В одном из интервью Полина отметила, что об участии ее сына в шоу «Голос. Дети» не может быть и речи. Как выяснилось, двенадцатилетний Андрей переживает мутацию голоса, поэтому о вокале он пока не помышляет.

Корреспондент сайта Teleprogramma.pro обратился за комментарием к эксперту по имиджу и стилю Елене Бестави, которая, в свою очередь, назвала модные оттенки будущей весны и лета. К слову, в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев отметил, что популярностью будет пользоваться принт в виде полосок и гороха.

Эксперт по имиджу и стилю уточнила, что из ярких оттенков стоит обратить внимание на сочный алый и так называемый цвет апельсиновый кожуры. В основном среди актуальных тонов будущей весны можно выделить сдержанную и нейтральную гамму.

«Вся модная гамма очень спокойная, не стоит ждать особо ярких оттенков и буйства красок. Из ярких — сочный алый и цвет апельсиновой кожуры. Все остальные тона сдержанные и нейтральные. Особой популярностью будут пользоваться спокойные оттенки», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Вот уже десять лет Бестави благодаря мастер-классам и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.