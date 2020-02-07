«Сказка на улице»: Михайловская вслед за Нетребко облачилась в модную плюшевую шубу

Актриса из сериала «Молодежка» тщательно следит за всеми трендами.

31-летняя Анна Михайловская устроила импровизированную фотосессию на улице, отправившись на прогулку по заснеженному городу. Примечательно, что вслед за возлюбленной азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова актриса из сериала «Молодежка» облачилась в модную плюшевую шубу. В отличие от Анны Нетребко, которая отдала предпочтение насыщенной васильковой палитре, Михайловская выбрала бежевый оттенок. Свой образ знаменитость дополнила светло-голубыми джинсами и алым вязаным шарфом, которым девушка покрыла голову.

«Такая сказка на улице», — отметила Анна.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Анне Нетребко прогулялась по родному Краснодару в трендовой плюшевой шубе и неоново-лимонных кроссовках. Позже в Мюнхене певица посетила Баварскую оперу.

Напомним, что Анна Михайловская воспитывает четырехлетнего сына Мирослава. Первенца актриса родила в браке с Тимофеем Каратаевым. Однако этот союз был недолгим. Супруги развелись в июне 2018 года. На тот момент их общему ребенку было всего три годика. Знаменитость не препятствует экс-возлюбленному видеться с сыном. После развода родителей малыш остался под опекой мамы.