Звездный стиль

«Ух!»: 38-летняя Брежнева пришла в восторг от Глюк’oZы в салатовом пальто

Певица подчеркнула длину ног полусапожками на шпильке.

«Ух!»: 38-летняя Брежнева пришла в восторг от Глюк’oZы в салатовом пальто
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Глюк’oZa призналась, что ей далеко не всегда хочется выглядеть соблазнительно. Зачастую певица мечтает о простом домашнем уюте, отдавая предпочтение комфортной и практичной одежде. Кроме того, возлюбленная Александра Чистякова заверила, что бывают дни, когда ей хочется остаться в тени, спрятаться от навязчивой толпы, стать неузнаваемой. В такие моменты она надевает спортивный костюм, капюшон и очки.

При этом артистка высказалась и о своем отношении к хейтерам. По словам Глюк’oZы, ее не только критикуют, но также довольно часто хвалят. Наталья подметила, что любой из ее подписчиков может написать то, что ему нравится. Сама Чистякова-Ионова старается замечать только приятное и хорошее. Певица не скрывает: чаще всего к критике она относится положительно, особенно если она конструктивная и по делу. Так как это лучше всего мотивирует работать над собой. Себя Наталья считает очень ранимым человеком.

В Instagram Глюк’oZa поделилась понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии, представ в кадре в салатовом пальто с меховым воротником и рукавами. При этом певица подчеркнула длину ног, дополнив образ белыми полусапожками на шпильке. 38-летняя Вера Брежнева не смогла скрыть восторг, увидев Чистякову-Ионову в дизайнерском наряде.

«Ух!!» — обратилась к певице возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе.

«Пальто, что за пальто», — вторит артистке Екатерина Варнава.

Вместе с мужем Наталья Чистякова-Ионова воспитывает двух дочерей: двенадцатилетнюю Лидию и восьмилетнюю Веру.

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«Ух!»: 38-летняя Брежнева пришла в восторг от Глюк’oZы в салатовом пальто
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