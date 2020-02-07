Звездный стиль

«Красотка»: Кудрявцева в брюках классического кроя заслужила похвалу Семенович

Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила без внимания свежее фото возлюбленной Игоря Макарова.

«Красотка»: Кудрявцева в брюках классического кроя заслужила похвалу Семенович
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева в новой фотосессии позировала в принтованной блузе насыщенного синего оттенка. Образ телеведущей дополнили брюки классического кроя той же цветовой палитры. Одной из первых свежий снимок возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова оценила Анна Семенович. Экс-солистка группы «Блестящие» удостоила соведущую Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» комплимента.

«Красотка!!» — лаконично подметила певица.

В комментариях к свежему фото Лера Кудрявцева обратилась с советом к подписчикам. Светская львица заверила, что пока человек что-то доказывает окружающим, он живет не для себя, а для других.

«Учитесь жить для себя!» — добавила телеведущая.

Слова Кудрявцевой поддержала и балерина Анастасия Волочкова, которая заверила, что полностью солидарна с мнением возлюбленной Игоря Макарова.

«Как же ты права!!» — отметила артистка.

Напомним, что вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочку Машу. На съемкам программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась, что не догадывалась о том, что у ее экс-возлюбленного Сергея Лазарева появился второй ребенок. У певца родилась дочка Анна. Кроме того, артист воспитывает пятилетнего сына Никиту. По словам Сергея, у его детей стопроцентное родство. Несмотря на то, что малышей вынашивали разные суррогатные мамы, у них одна биологическая мама на двоих.

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«Красотка»: Кудрявцева в брюках классического кроя заслужила похвалу Семенович
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