Звездный стиль

«Затмила бы и Памелу Андерсон»: Асмус на пляже блеснула фигурой в алом купальнике

Актриса проводит февральские каникулы на Мальдивах.

«Затмила бы и Памелу Андерсон»: Асмус на пляже блеснула фигурой в алом купальнике
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Кристина Асмус приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Менее чем за час снимок возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова оценило порядка тридцати тысяч человек. На личной страничке в Instagram актриса поделилась понравившимся ей кадром. Примечательно, что знаменитость отказалась от статичных снимков, отдав предпочтение фотосъемке в движении.

На мальдивском пляже Кристина позировала в алом купальнике и с развивающимися на ветру волосами. При этом Асмус призналась, что так и не смогла придумать подпись к свежему снимку. Поклонники артистки остались довольны ее фотосессией. Среди фанатов возлюбленной Гарика Харламова нашлись и те, кто похвалил Кристину за смелость, подметив, что она вполне могла бы стать новой спасательницей Малибу.

Актриса Кристина Асмус
Меньше чем за час снимок Кристины Асмус оценило порядка тридцати тысяч человек (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

«Изумительная, талия точеная, а ноги… Просто мечта», «Это фото бэкстейдж с новых спасатели Малибу?!», «Смело и дерзко», «Затмила бы и Памелу Андерсон», «Повезло же Гарику с вами, такая красавица!!», «Чудесная!! Милая и волшебная», — обратились к актрисе ее верные почитатели.

Вместе с мужем Кристина Асмус воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Супруга шоумена подметила, что Гарик уступает ей во всех спорах там, где речь заходит о дочери.

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«Затмила бы и Памелу Андерсон»: Асмус на пляже блеснула фигурой в алом купальнике
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