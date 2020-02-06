«Затмила бы и Памелу Андерсон»: Асмус на пляже блеснула фигурой в алом купальнике

Кристина Асмус приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Менее чем за час снимок возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова оценило порядка тридцати тысяч человек. На личной страничке в Instagram актриса поделилась понравившимся ей кадром. Примечательно, что знаменитость отказалась от статичных снимков, отдав предпочтение фотосъемке в движении.

На мальдивском пляже Кристина позировала в алом купальнике и с развивающимися на ветру волосами. При этом Асмус призналась, что так и не смогла придумать подпись к свежему снимку. Поклонники артистки остались довольны ее фотосессией. Среди фанатов возлюбленной Гарика Харламова нашлись и те, кто похвалил Кристину за смелость, подметив, что она вполне могла бы стать новой спасательницей Малибу.

«Изумительная, талия точеная, а ноги… Просто мечта», «Это фото бэкстейдж с новых спасатели Малибу?!», «Смело и дерзко», «Затмила бы и Памелу Андерсон», «Повезло же Гарику с вами, такая красавица!!», «Чудесная!! Милая и волшебная», — обратились к актрисе ее верные почитатели.

Вместе с мужем Кристина Асмус воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Супруга шоумена подметила, что Гарик уступает ей во всех спорах там, где речь заходит о дочери.