Звездный стиль

«Красивая и стильная»: Ани Лорак в принтованном бомбере отметилась на гастролях

Певица продолжает давать концерты в российских городах.

«Красивая и стильная»: Ани Лорак в принтованном бомбере отметилась на гастролях
Ани Лорак. фото: globallookpress.com/

Ани Лорак не перестает удивлять поклонников. В 41 год ей удается выглядеть молодо. К тому же певица может похвастаться стройной фигурой. После развода с мужем Муратом Налчаджиоглу, который, по слухам, изменял супруге, артистка стала хорошеть на глазах. Это заметили не только коллеги, но и поклонники. Сейчас она находится в гастрольном туре, но это не мешает девушке выглядеть безупречно даже в дороге.

На сцене Лорак предстает в облегающих платьях или сверкающих боди, а вот в обычной жизни ее можно увидеть в джинсах и пуховике. Так накануне певица добралась до Уфы. Она отметилась перед концертом в зауженных серых джинсах, шнурованных ботинках и принтованном бомбере. Кожаный рюкзак на плече и необычные очки завершили повседневный аутфит.

Поклонники поразились не только моложавому виду артистки, но и ее наряду. Они пришли в восторг от стильного образа. «Какая красотка! Скучала по вашим фотографиям! Удачи, солнце», «Обожаю ваш стиль», «Как всегда, на стиле!! Ты лучшая», «Красивая и стильная наша Дива», «Ваш стиль — это кайф», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Лорак облачилась в бомбер с принтом вслед за Яной Рудковской. Светская львица в подобном наряде отметилась январе в аэропорту, когда отправилась в Париж на Неделю моды. Также любит дутые пуховики Ирина Шейк.

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«Красивая и стильная»: Ани Лорак в принтованном бомбере отметилась на гастролях
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