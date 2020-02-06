Звездный стиль

Total black: Рудковская вслед за невесткой Орбакайте облачилась в трендовое пальто

Светская львица вышла на заснеженную улицу, чтобы попозировать.

Total black: Рудковская вслед за невесткой Орбакайте облачилась в трендовое пальто
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская осталась без отпуска на новогодние каникулы, но скучать ей некогда. Светская львица приехала в Санкт-Петербург на несколько дней. Она едва успевает посещать светские рауты. В последнее время известная модница полюбила приталенные жакеты и юбки миди. В таких образа она отметилась на ужинах модного дома Louis Vuitton. А накануне жена Евгения Плющенко посетила Михайловский театр в мини-платье с рюшами. 

Поклонники отмечают, что Яна очень постройнела. Она демонстрирует изящные ноги на снимках. А теперь вслед за невесткой Кристины Орбакайте Алены Красновой светская львица отдала предпочтение классическому пальто с поясом. Она вышла на заснеженную улицу, чтобы попозировать в своем элегантном образе. Рудковская  предстала в черном длинном  пальто с пуговица и широким воротником.

Блондинка выдержала стиль total black, дополнив наряд темными коготками и остроносыми полусапожками. В руках Яна держала причудливую круглую сумку

 «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века-все будет так. Исхода нет», — процитировала она стих Александра Блока.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Правда некоторые посоветовали знаменитости сменить обувь. «Какая вы элегантная всегда», «Стильно, со вкусом!», «Казаки действительно самые модные и стильные, просто класс», «Ну обувь смени, как у старухи», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Краснова отказалась от бесформенных пуховиков в пользу стильных пальто.  Также, по всей видимости, поступила теперь и Яна.  Как оказалось, именно классический крой и длина ниже колен в моде в этом сезоне, об этом ранее рассказал тренд-аналитик Максим Зарипов.

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Total black: Рудковская вслед за невесткой Орбакайте облачилась в трендовое пальто
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