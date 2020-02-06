Звездный стиль

«Безумно стильная и модная»: Кудрявцева отметилась в наряде трендового цвета

Образ телеведущей оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

«Безумно стильная и модная»: Кудрявцева отметилась в наряде трендового цвета
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева не так давно перенесла операцию. Ей пришлось удалить грудные импланты. После реабилитации девушка вернулась домой к близким. Новогодние каникулы пролетели очень быстро, поэтому телеведущая вскоре вернулась к работе. В студии телепередачи она, как всегда, демонстрирует утонченный стиль. Звезда эфира перестала выбирать наряды с глубоким декольте, предпочитая яркие, но сдержанные образы.

Не так давно Лера отметилась в платье с цветочным принтом, а также в броском костюме. А накануне она отметилась в шифоновой блузке темно-синего цвета с принтом, а также в неоново-синий брюках клеш. Выпрямленные волосы и нюдовый макияж дополнили образ. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры и скрыл недостатки.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телеведущая. Даже коллеги по шоу-бизнесу одарили ее комплиментами. «Красотка», — восхитилась Анна Семенович. А Наталья Рудова оставила эмоджи в виде аплодисментов. «Какой красивый образ», «С каждым годом все моложе и моложе», «Синий цвет идет», «Блузка просто огонь», стали писать пользователи Сети. Оценила наряд Кудрявцевой для портала Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Она безумно стильная и модная. Все абсолютно из последних трендов. Это и синий цвет, который представлен во всех оттенках. Он представлен в брюках и на блузке. Синий — вообще самый модный цвет этого года. Принт с абстрактными цветами достаточно сдержанный, в то же время ярко выглядит. Остается только сказать «Браво!» У Леры правильно размещены акценты. Такой яркий-синий у лица ее бы не украсил, а вот брюки в данном случае смотрятся великолепно на фоне более сдержанной по цвету блузы. Ну, красавица! Очень грамотно и очень стильно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.proЕлена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и  Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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«Безумно стильная и модная»: Кудрявцева отметилась в наряде трендового цвета
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