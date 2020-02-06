Звездный стиль

«Словно в простыне»: Хайди Клум вышла в свет в неудачном платье со шлейфом

Стилист Елена Бестави дала оценку образу немецкой супермодели.

«Словно в простыне»: Хайди Клум вышла в свет в неудачном платье со шлейфом
Хайди Клум. фото: globallookpress.com/

Хайди Клум недавно доказала, что и после 40 можно найти свое счастье. Немецкая модель два года назад стала встречаться с гитаристом известной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет. Их отношения стали развиваться очень стремительно. Год назад они поженились. Многие не удивляются тому, что 46-летняя женщина смогла завоевать сердце молодого парня, так как в столь зрелом возрасте она может дать фору молодым красоткам.

Теперь уже в статусе не только модели, но и жены Клум накануне посетила благотворительный гала-вечер amfAR, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На коровой дорожке избранница немецкого музыканта предстала в необычном атласном платье-бюстье в пол с длинным шлейфом, открытой спиной и глубоким разрезом до бедра. Она также дополнила образ элегантными босоножками, колье и маленькой сумочкой.

Хайди смогла привлечь к себе внимание. Ее наряд безусловно произвел фурор. Модель с радостью позировала поклонником. Одни решили, что за объемным нарядом она скрыла изменения в фигуре. Многие уверены, что молодой супруг давно хочет завести детей. Другие решили, что Клум специально выбрала неудачный образ, чтобы ее точно заметили. «Словно в простыне», — стали шутить пользователи Сети. Оценила наряд звезды и имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Это фонд, который занимается разработкой лекарств от СПИДа, изучением борьбы со СПИДом. Он устраивает подобные благотворительные вечеринки уже много лет. В связи с этим мне совершенно непонятно, для чего нужно было выбирать платье, в котором Клум напоминает своим видом девушку, которая только вышла из спальни, обмотавшись простыней, либо из душа, и взяла большое полотенце. Абсолютно невыразительное платье, ни о чем не говорящее. Ощущение, что нужно было привлечь к себе внимание», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro

Она также отметила, что гала-вечер посетила американская модель Девон Виндзор, которая предстала в эффектном полупрозрачном платье с перьями. По словам стилиста, эта девушка тоже хотела привлечь к себе внимание, но в ее образе прослеживался стиль амазонок. Что хотела своим нарядом сказать Хайди, эксперт затруднилась даже предположить.

Справка Teleprogramma.proЕлена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и  Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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«Словно в простыне»: Хайди Клум вышла в свет в неудачном платье со шлейфом
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