«Свежо и элегантно»: Муцениеце в трендовом костюме прямого кроя восхитила стилиста

Агата Муцениеце является женой Павла Прилучного, а также известной актрисой. Она успешно строит карьеру и воспитывает двоих детей: семилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. Супруг девушки не скрывает, что хочет еще больше наследников, но пока артистка решила сосредоточиться на работе. Недавно она стала новой соведущей в шоу «Голос. Дети». Ради этого звезда похудела на два килограмма.

Хоть Агата не совсем довольна своей фигурой, поклонники восхищены тем, как она выглядит. За последние недели актриса отметилась в стильном белом комбинезоне и в черном мини-платье. Каждый раз супруга Прилучного выглядит женственно и утонченно. А накануне Муцениеце посетила премьеру фильма «Джентельмены». На красной дорожке она предстала в необычном наряде.

Артистка облачилась в свитер с высоким горлом и костюм, состоящий из жакета и брюк палаццо. Образ девушка дополнила сумкой на цепочке, а также она закрутила локоны и сделала дымчатый макияж в нюдовых тонах.

«Посетила премьеру Гая Риччи.. Честно? Давно не получала такого удовольствия от кино! Очень прямо! Вкусное кино!» — призналась звезда.

А вот поклонники остались в восторге от ее образа. Они одарили актрису комплиментами. «Как всегда, неотразима», «Красивая и деловая женщина», «Стиляга», «Костюм бомба! Очень идет!», — стали писать подписчики. Но нашлись и те, кто решил, что Муцениеце прибавила себе возраста бесформенным нарядом. Специально для портала Teleprogramma.pro образ знаменитости оценила имидж-стилист Ольга Трофимова.

«В чем пойти на премьеру фильма? Отличным вариантом являются прямого кроя жакет и брюки палаццо — они на пике популярности сейчас. Героиня предстала в прекрасном луке. Водолазку она дополнила оригинальным костюмом прямого кроя. Все очень гармонично, уместно к ситуации. Агата прекрасно подобрала костюм серого цвета исходя из своего колорита внешности. Она подчеркнула графитовым цветом в разных оттенках свои шикарные каштановые локоны. Выглядит свежо и элегантно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.