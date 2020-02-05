51-летняя Бондарчук в мини-платье с пайетками вышла в свет с возлюбленным

Светлана Бондарчук почти весь январь нежилась под лучами мальдивского солнца. Лишь недавно светская львица вернулась домой. Она вышла в свет в Санкт-Петербурге.

Бондарчук появилась на ужине модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Мраморном дворце. Светская львица облачилась в мини-платье с пайетками серебристого цвета. Наряд подчеркнул стройные ноги женщины. Выпрямленные волосы, стрелки и яркая помада завершили образ. Сопровождал Светлану ее возлюбленный Сергей Харченко. Он предстал в костюме и галстуке.

Бывшая жена известного режиссера смогла не только попробовать деликатесы, но и пообщаться с подругами. Она повстречала Яну Рудковскую, а также Надежду Оболенцеву и Матильду Шнурову. Последняя тоже отдала предпочтение короткому платью. В объемном наряде с узорами экс-супруга Сергея Шнурова выглядела еще стройнее, чем обычно.

Некоторые поклонники восхитились не только нарядом Бондарчук. Они заметили, что она выглядит счастливой рядом со своим возлюбленным. «Красивая пара!», «Какой замечательный у вас мужчина», «Светлана, вы прекрасны», «Мне кажется или Мотя в прекрасном положении», «Вы очаровательная пара», — прокомментировали пост подписчики.