Звездный стиль

51-летняя Бондарчук в мини-платье с пайетками вышла в свет с возлюбленным

Светская львица провела вечер в Мраморном дворце на торжественном ужине.

51-летняя Бондарчук в мини-платье с пайетками вышла в свет с возлюбленным
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com/

Светлана Бондарчук почти весь январь нежилась под лучами мальдивского солнца. Лишь недавно светская львица вернулась домой. Она вышла в свет в Санкт-Петербурге.

Бондарчук появилась на ужине модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Мраморном дворце. Светская львица облачилась в мини-платье с пайетками серебристого цвета. Наряд подчеркнул стройные ноги женщины. Выпрямленные волосы, стрелки и яркая помада завершили образ. Сопровождал Светлану ее возлюбленный Сергей Харченко. Он предстал в костюме и галстуке.

Бывшая жена известного режиссера смогла не только попробовать деликатесы, но и пообщаться с подругами. Она повстречала Яну Рудковскую, а также Надежду Оболенцеву и Матильду Шнурову. Последняя тоже отдала предпочтение короткому платью. В объемном наряде с узорами экс-супруга Сергея Шнурова выглядела еще стройнее, чем обычно.

Некоторые поклонники восхитились не только нарядом Бондарчук. Они заметили, что она выглядит счастливой рядом со своим возлюбленным. «Красивая пара!», «Какой замечательный у вас мужчина», «Светлана, вы прекрасны», «Мне кажется или Мотя в прекрасном положении», «Вы очаровательная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездный стильмода и стильСветлана Бондарчук
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51-летняя Бондарчук в мини-платье с пайетками вышла в свет с возлюбленным
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