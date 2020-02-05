Звездный стиль

«Настоящая модница»: имидж-стилист оценила кожаный костюм Стефании Маликовой

Персональный стилист Ольга Трофимова прокомментировала молодежный образ дочери известного певица.

«Настоящая модница»: имидж-стилист оценила кожаный костюм Стефании Маликовой
Стефания Маликова. фото: instagram.com/steshamalikova/

Стефания Маликова является дочерью певица Дмитрия Маликова. Девушка успешно окончила школу и теперь учится в МГИМО. Ко всему прочему, она помогает родителям заботиться о своем маленьком брате Марке, которому недавно исполнилось два года. К слову, наследница артиста с малых лет интересуется модой и в последнее время поражает поклонников яркими образами.

Недавно на юбилее своего отца Стефания предстала в необычном голубом платье со шлейфом. Девушка похвасталась стройными ногами и осиной талии. В эффектном наряде она стала королевой вечера. А накануне дочь Маликова встретилась с подругами на отдыхе. Они вместе отправились гулять. Для такого случая Стеша облачилась в кожаные мини-шорты, белую блузку с объемными рукавами и кожаный топ. В руках девушка держала необычный клатч.

Многие поклонники пришли в восторг от ее образа.«Стеша, вы очень красивая и стильная, вдохновляете своей жизнерадостностью и позитивом», «Вы прекрасная», «Стеша, как фарфоровая кукла», «Стеша, выглядишь просто класс. Ты самая стильная девушка на свете», «Лук просто бомба», — прокомментировали снимки подписчики. Согласилась во многом сними имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Глядя на Стефанию, невольно понимаешь, что подрастает настоящая модница. Она грамотно и умело подбирает различные образы, играет с цветом и принтом, а также всегда соблюдает последние тенденции. Сегодня мы будем разбирать такой молодежный образ. Кожа у нас на пике популярности, но здесь она умело обыграла ее простой базовой блузкой. Смотрится динамично и органично. Прям образ на пятерочку», — поделилась своим мнением эксперт с порталом Teleprogramma.pro.

«Напомню, что сейчас многослойность является модным явлением. Как раз Стефания показывает нам эту многослойность. Поверх рубахи она надела кожаный топ. Просто бомбически смотрится!», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Ольга Трофимова. Фото: Teleprogramma.pro
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Звездный стильмода и стильРазбор стилистаСтефания Маликова
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«Настоящая модница»: имидж-стилист оценила кожаный костюм Стефании Маликовой
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