Звездный стиль

«Бесподобный лазурный цвет»: Васильев оценил облегающее фигуру платье Асмус

Возлюбленная Гарика Харламова появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» в атласном вечернем наряде.

«Бесподобный лазурный цвет»: Васильев оценил облегающее фигуру платье Асмус
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал выбранный Кристиной Асмус вечерний наряд на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова отметилась на светском мероприятии в облегающем фигуру атласном платье в пол, отдав предпочтение лазурному оттенку. Ранее историк моды уже говорил о том, что супруг Асмус вполне может гордиться возлюбленной. По словам телеведущего, в гардеробе Кристины нет и намека на вульгарность. Знаменитость вплоть до мелочей продумывает каждый свой выход в свет.

«Красавица! Ее платье сделано из так называемого атласа дюшес. Наряд сидит прекрасно, бесподобный лазурный цвет. Идеально подходит к голубым глазам. Глядя на Асмус, думаю только одно: какие же у нас сегодня артистки все хорошенькие», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Напомним, что свои февральские каникулы Кристина Асмус проводит на Мальдивах. Примечательно, что в отпуск актриса отправилась без мужа, шоумена Гарика Харламова. Из-за плотного съемочного графика юморист не смог сопровождать жену в путешествии. При этом артист проводил возлюбленную до аэропорта, проследив за тем, чтобы Кристина без всяких происшествий взошла на борт самолета.

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Тэги:

Александр ВасильевГарик Харламовестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина Асмусмода и стильПрограмма "Модный приговор"
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«Бесподобный лазурный цвет»: Васильев оценил облегающее фигуру платье Асмус
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