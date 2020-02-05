Звездный стиль

«Ах, эти ноги от ушей»: Лобода блеснула роскошной фигурой в леопардовом бикини

Свои февральские каникулы экс-солистка группы «ВИА Гра» проводит в теплых краях.

«Ах, эти ноги от ушей»: Лобода блеснула роскошной фигурой в леопардовом бикини
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Светлана Лобода после новогодних корпоративов и всевозможных «Огоньков» позволила себе насладиться долгожданным отдыхом в компании самых близких. В теплые края экс-солистка группы «ВИА Гра» отправилась вместе с восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. Первенца артистка родила от танцора Андрея Царя. Примечательно, что имя отца своей младшей наследницы певица до сих пор держит в тайне. Малышка появилась на свет в мае 2018 года в Лос-Анджелесе. Спустя несколько недель после родов Лобода прилетела в Москву на музыкальную премию телеканала «МУЗ-ТВ».

Даже с появлением второго ребенка Светлана не смогла ограничить свою концертную деятельность хотя бы на время декрета. Певица считает себя трудоголиком. Девушка готова работать при любых обстоятельствах, невзирая на усталость или плохое самочувствие. Так, еще в октябре 2018 года певицу увезли в больницу прямо с репетиции. PR-директор поп-исполнительницы Дарья Бурлакова сообщила, что Светлана пожаловалась на резкую боль в спине и потеряла сознание. Сейчас артистка на здоровье не жалуется.

Вместе с детьми она отдыхает на одном из курортов. Примечательно, что место своего пребывания певица до сих пор держит в тайне. На личной страничке в Instagram Лобода поделилась свежим отпускным фото. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в леопардовом купальнике, сделав акцент на длине ног.

«Шикарная», «Хороша… До дрожи, до мурашек!!», «Ах, эти ноги от ушей!!», «Роскошная дива!!», «Фигурка идеальная», «Чудо, как хороша!!» — обратилась к певице ее верные почитатели.

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«Ах, эти ноги от ушей»: Лобода блеснула роскошной фигурой в леопардовом бикини
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