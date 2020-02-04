«Игриво и молодежно»: Водонаева отдала предпочтение кардигану в этническом стиле

На личной страничке в Instagram Алена Водонаева опубликовала свежий снимок из недавней импровизированной фотосессии. В качестве локации девушка выбрала один из столичных ресторанов, расположившись за свободным столиком. Для выхода в свет знаменитость выбрала джинсы-бойфренды светло-голубого оттенка и белый топ, поверх которого экс-участница телестройки накинула принтованный кардиган. Образ светской львицы дополнили замшевые полусапожки горчичного оттенка.

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В интервью Teleprogramma.pro профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала один из повседневных образов Алены Водонаевой. Эксперт в сфере моды сделала комплимент девушке, отметив, что бывшая участница проекта «Дом-2» отдала предпочтение наряду в молодежном стиле.

«Данный образ выдержан в этническом стиле. Алена выбрала кардиган яркого цвета. И эта деталь гардероба является доминирующей в представленном наряде. Спокойный классический Casual-стиль — такой молодежный и игривый. Наша героиня выглядит вполне достойно», — добавила имидж-стилист.

Напомним, что 37-летняя Алена Водонаева одна воспитывает девятилетнего сына Богдана. Первенец бывшей участницы «Дома-2» появился на свет в августе 2010 года. А спустя три года знаменитость оформила развод с мужем — бизнесменом Алексеем Малакеевым.

По прошествии восьми лет после первой свадьбы светская львица узаконила союз с питерским диджеем и музыкантом Алексеем Комовым (молодой человек выступает под псевдонимом Косинус. — Прим. ред.). Однако и эти отношения были непродолжительными. Уже в июне 2019 года пара подала на развод.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.