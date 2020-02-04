Несколько трендов сразу: Кэти Перри в атласном пальто оверсайз впечатлила стилиста

Кэти Перри стала популярной певицей благодаря не только вокальным данным, но и ярким образам. В клипах она часто предстает в платьях бэбидолл, облегающих нарядах и броских костюмах. В обычной жизни артистка тоже придерживается ярких образов. Многие поклонники не перестают восхищаться девушкой.

Накануне 35-летнюю Кэти заметили на улицах Лондона. Она направлялась в театр Шафтсбери, чтобы посетить мюзикл. Для выхода в свет певица выбрала необычный наряд. Она предстала в атласном пальто оверсайз розового цвета бренда Lela Rose, а под ним было платье в тон. Образ звезды дополнили лаковые туфли с квадратным носом и длинные сверкающие серьги. Яркий макияж сделал лицо Перри кукольным.

Артистка насладилась постановкой, в которой прозвучали несколько ее хитов, затем направилась в ресторан. Там она провела остаток вечера. На улице Кэти вела себя вежливо и не отказывала поклонникам, которые хотели сделать с ней фото. А благодаря яркому наряду, ее сложно было не заметить. Некоторые поклонники были удивлены тому, что девушка спрятала фигуру под объемным пальто. Они заподозрили, что звезда ждет ребенка от Орландо Блума, с котором обручилась в прошлом году.

Специально для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Кэти Перри легкий, воздушный, романтический и сдержанный одновременно. Соткан из модных тенденций 2020-го и объединил в себе два стиля — наивной романтики Рококо и классики. Ретро стили главенствуют в моде-2020. Объемные воланы, рукава буфы, атлас, розовый цвет — все в романтическом стиле, но наивно романтическом. А верхняя часть пальто лаконично, сдержанно, с классическим воротничком, застегнуто наглухо. Да и само пальто-кейп, тоже подарено моде английской аристократией. У него четкая линия плеча и четкая трапецевидная форма. Четкие линии поддержаны прической и обувью с квадратным носом. Образ очень стильный и модный, продуман до мельчайших деталей. Даже серьги состоят из длинных прямых линий и нежных жемчужин. Браво!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия».