Глюк’oZa в комбинезоне и шубе цвета далматинец вышла на сцену в Екатеринбурге

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова не только занимается воспитанием детей, она также находит время на развитие своей певческой карьеры. Не так давно знаменитость попробовала себя в новом амплуа — актрисы. Вместе с Александром Реввой Глюк’oZa сыграла одну из главных ролей в комедии «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители». В фильме Марюса Вейсберга также снимались: Елена Валюшкина, Мария Горбань, Дмитрий Нагиев, Роман Курцын, Марина Федункив и многие другие.

На днях Наташа побывала с гастролями на Урале. Артистка выступила на одном из концертов в Екатеринбурге. В Stories Глюк’oZa поделилась отчетным кадром, продемонстрировав свой сценический образ. Чистякова-Ионова добавила в личную коллекцию облегающий черно-белый комбинезон и шубу цвета далматинец.

Напомним, что вместе с мужем певица воспитывает двух дочек: двенадцатилетнюю Лидию и восьмилетнюю Веру. В недавнем интервью Глюк’oZa призналась, что ее наследницы понимают цену того, что у них есть. Артистка старается воспитывать девочек так, чтобы они учились быть ответственными. При этом помогали и поддерживали друг друга в трудную минуту — знали, что такое доброта, милосердии, умели прощать. Ведь семья, как считает певица, это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека.