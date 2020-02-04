«Roxette на голове»: Зейналова неоднозначно приняла эксперимент «Модного приговора»

Телеведущая пришла на программу после расставания с гражданским мужем.

Светлана Зейналова, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, стала участницей «Модного приговора». На импровизированный суд ее привели коллеги Роман Будников и Тимур Соловьев, которые попросили добавить к ее образу женственности.

Журналистка призналась, что обладает непростым твердым характером. Возможно, он сыграл определенную роль в расставании с гражданским мужем маркетологом Дмитрием. С ним она прожила несколько лет, родив ему дочь Веронику. Всего детей у звезды ТВ двое, в первом браке c программным директором радио «Максимум» Алексеем Глазатовым у нее появилась на свет дочь Саша.

Стилисты «Модного приговора» учли характер телеведущей в создании ее образа. В результате на модный подиум Первого канала вышла яркая дама с короткой стрижкой в красно-белых одеждах. Коллеги ведущей пришли в восторг от результата, а вот сама Светлана удивила.

«Очень неожиданно. У меня странное и неоднозначное отношение к тому, что я увидела. Такой Roxette на голове или Шерон Стоун в черном варианте. Какая-то очень серьезная и взрослая женщина. Какая-то совершенно другая», — высказалась о своем преображении 42-летняя Зейналова.

Впрочем, спустя какое-то время телезвезда привыкла к новому образу и рассыпалась в благодарностях к стилистам и ведущим программы.