Звездный стиль

«Roxette на голове»: Зейналова неоднозначно приняла эксперимент «Модного приговора»

Телеведущая пришла на программу после расставания с гражданским мужем.

«Roxette на голове»: Зейналова неоднозначно приняла эксперимент «Модного приговора»
Светлана Зейналова. Кадр из "Модного приговора"

Светлана Зейналова, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, стала участницей «Модного приговора». На импровизированный суд ее привели коллеги Роман Будников и Тимур Соловьев, которые попросили добавить к ее образу женственности.

Журналистка призналась, что обладает непростым твердым характером. Возможно, он сыграл определенную роль в расставании с гражданским мужем маркетологом Дмитрием. С ним она прожила несколько лет, родив ему дочь Веронику. Всего детей у звезды ТВ двое, в первом браке c программным директором радио «Максимум» Алексеем Глазатовым у нее появилась на свет дочь Саша.

Стилисты «Модного приговора» учли характер телеведущей в создании ее образа. В результате на модный подиум Первого канала вышла яркая дама с короткой стрижкой в красно-белых одеждах. Коллеги ведущей пришли в восторг от результата, а вот сама Светлана удивила.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Светлана Зейналова. Кадр из «Модного приговора»

«Очень неожиданно. У меня странное и неоднозначное отношение к тому, что я увидела. Такой Roxette на голове или Шерон Стоун в черном варианте. Какая-то очень серьезная и взрослая женщина. Какая-то совершенно другая», — высказалась о своем преображении 42-летняя Зейналова.

Впрочем, спустя какое-то время телезвезда привыкла к новому образу и рассыпалась в благодарностях к стилистам и ведущим программы.

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«Доброе утро»Звездный стильмода и стильНовости googleпрограмма "Доброе утро"Программа "Модный приговор"Светлана Зейналова
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«Roxette на голове»: Зейналова неоднозначно приняла эксперимент «Модного приговора»
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