«На вершине горы»: Брежнева вслед за невесткой Орбакайте выбрала дутый комбинезон

Еще 3 февраля Вера Брежнева отметила свой день рождения. Певице исполнилось 38 лет. Экс-солистка группы «ВИА Гра» отпраздновала это событие в Италии. На личной страничке в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась отчетными снимками, представ в объективе фотокамеры на фоне местных пейзажей.

При этом артистка поблагодарила верных почитателей за теплые поздравления и пожелания. Заверив, что даже на расстоянии чувствовала их поддержку и посылаемые лучи положительной энергии.

«Даже на вершине горы меня застала ваша любовь!! И она так взаимна», — отметила певица.

Примечательно, что вслед за невесткой Орбакайте супурга музыкального продюсера Константина Меладзе отдала предпочтение дутому комбинезону. Ранее этот трендовый предмет гардероба пополнил личную коллекцию 22-летней Алены Красновой. В отличие от модели, которая выбрала глянцевый персиковый оттенок, Вера Брежнева отметилась в более мрачной цветовой гамме — сделав ставку на монохромный черный тон.

К слову, возлюбленная солиста группы Multiverse с нетерпением ожидала того момента, когда они с мужем отправятся в горы и откроют сезон, встав на сноуборд. Однако вместо поездки на горнолыжный курорт, Алена Краснова отправилась с внуком Примадонны на Бали.