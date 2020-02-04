Звездный стиль

«На вершине горы»: Брежнева вслед за невесткой Орбакайте выбрала дутый комбинезон

Свой день рождения экс-солистка группы «ВИА Гра» провела в Италии.

«На вершине горы»: Брежнева вслед за невесткой Орбакайте выбрала дутый комбинезон
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

Еще 3 февраля Вера Брежнева отметила свой день рождения. Певице исполнилось 38 лет. Экс-солистка группы «ВИА Гра» отпраздновала это событие в Италии. На личной страничке в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась отчетными снимками, представ в объективе фотокамеры на фоне местных пейзажей.

При этом артистка поблагодарила верных почитателей за теплые поздравления и пожелания. Заверив, что даже на расстоянии чувствовала их поддержку и посылаемые лучи положительной энергии.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева отметилась в дутом комбинезоне на отдыхе в Италии (Фото: Instagram.com/ververa)

«Даже на вершине горы меня застала ваша любовь!! И она так взаимна», — отметила певица.

Примечательно, что вслед за невесткой Орбакайте супурга музыкального продюсера Константина Меладзе отдала предпочтение дутому комбинезону. Ранее этот трендовый предмет гардероба пополнил личную коллекцию 22-летней Алены Красновой. В отличие от модели, которая выбрала глянцевый персиковый оттенок, Вера Брежнева отметилась в более мрачной цветовой гамме — сделав ставку на монохромный черный тон.

К слову, возлюбленная солиста группы Multiverse с нетерпением ожидала того момента, когда они с мужем отправятся в горы и откроют сезон, встав на сноуборд. Однако вместо поездки на горнолыжный курорт, Алена Краснова отправилась с внуком Примадонны на Бали.

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«На вершине горы»: Брежнева вслед за невесткой Орбакайте выбрала дутый комбинезон
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