В винтажном стиле: Алентова и Повереннова отметились в трендовых кепках

Дарья Повереннова на личной страничке в Instagram поделилась совместным снимком с 77-летней Верой Алентовой. По словам актрисы, на гастролях им пришлось совершить переезд из Туапсе в Сочи. Несмотря на плотный график и репетиции, артистки нашли время для того, чтобы полюбоваться местными красотами. В кадре 47-летняя Повереннова позировала в бежевой кепке, схожую модель выбрала для себя и супурга режиссера «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.

В интервью Teleprogramma.pro бьютимейкер Марина Корабель прокомментировала стиль знаменитостей, в аспекте выбранных ими головных уборов.

«В арсенале каждый девушки есть аксессуары. И благодаря им мы можем украсить образ и придать ему завершенный вид. Не стоит забывать, что к аксессуарам относится не только ювелирные украшения, но и часы, очки, головные уборы, ремни, сумки, различные заколки, ленты и банты для волос», — отметила стилист.

Дарья Повереннова и 77-летняя Вера Алентова при выборе головных уборов отдали предпочтение винтажным моделям, которые в прошлом ассоциировались с представителями рабочего класса. Это аксессуар носит название Newsboy Caps (Кепка газетчика, — Прим. ред.). А сейчас эти модели были представлены по показе осень-зима у таких дизайнеров, как Dolce & Cabana, Balmain, Michael Kors. Для пошива трендовых кепок может использоваться различна ткань: эко-кожа, гобелен, деним или вельвет.

«На первый взгляд, у актрис одинаковые аксессуары и в тоже время немного разные по форме и материалу. В данном случае мне нравится, что у Дарьи компактная кепка, которая хорошо держит форму, подчеркивая утончений овал лица, а в сочетании с округлыми и слегка вытянутыми по форме оправе очков, отлично дополняет образ», — добавила Корабель.

Возлюбленная 80-летнего Владимира Меньшова в своем образе выдержала модное правило — не более трех аксессуаров к лицу. По словам бьютимейкера, дамам элегантного возраста с осторожностью нужно использовать аксессуары. Ведь ими можно как украсить себя, так и наоборот все испортить и выглядеть нелепо.

Несколько рекомендаций по подбору аксессуаров от стилиста-имиджмейкера Марины Корабель:

Аксессуары подбираются по цвету одежды. Если они для улицы — еще и по цвету кожи. Например, если оттенок кожи холодный, то подчеркнет ее такая же цветовая палитра: синий, голубой, фиолетовый, серебристый тон.

Если же оттенок кожи теплый — стоит отдать предпочтение теплой гамме в аксессуарах: идеально подойдет коралловый, коричневый, персиковый и золотой.

Используйте очки — это прекрасный вариант завершить образ и нивелировать несовершенства кожи. И даже солнцезащитные очки в наше время перестали быть только функциональными. Они также являются элементом имиджа.

Винтажные украшения все также актуальны. Например нитка жемчуга прекрасно подойдет как молодым девушкам, так и дамам элегантного возраста. Однако следует учитывать, что украшения всегда привлекают внимание к той части, где располагаются. Поэтому, если кожа зоны декольте не в самом хорошем состоянии, то лучше заменить нитку жемчуга на шелковых платок, повязанный на шее.