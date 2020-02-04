Звездный стиль

Секрет образов Меган Маркл раскрыли на «Модном приговоре»

Эвелина Хромченко считает, что каждая женщина способна их воплотить в жизнь.

Секрет образов Меган Маркл раскрыли на «Модном приговоре»
Меган Маркл. Фото Global look press.

На передаче «Модный приговор» обсудили образы Меган Маркл и объяснили их успех. Как заметила Эвелина Хромченко, принцесса успела за короткое время совершить для себя настоящую модную революцию.

К ее образам однозначно стоит присмотреться. Все вместе они носят одно общее название – «леди лайк». Однако у Меган, в отличие от других особ королевской семьи, он не является излишне взрослым и скучным.

«В каждом ее комплекте есть своя изюминка, которая обращает на себя внимание, и которая заставляет подражать. Это не только силуэты, которые позволительны женщинам с такой замечательной фигурой, как у нее, но и аксессуары, которые становятся знаковыми», — заметила модный эксперт.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Эвелина обратила внимание на то, что Маркл часто надевает шляпки. Они, по ее словам, не просто изюминки образов, а «настоящие финики». Кроме того, герцогиня практически всегда акцентирует талию. И не столько из-за того, что она у нее есть, а потому, что женственные формы активно привлекают к себе внимание. При этом Меган вполне успешно носит юбки длины миди, выбирая правильные пропорции для своих аутфитов.

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Секрет образов Меган Маркл раскрыли на «Модном приговоре»
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