Два тренда в одном образе: Стоцкая отметилась в джинсах-бойфрендах и плюшевой шубе

37-летняя Анастасия Стоцкая вместе с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном, воспитывает двоих детей: у пары подрастает восьмилетний сын Александр и двухлетняя дочка Вера. В недавнем интервью певица призналась, что возлюбленный очень чутко относится к ее настроению, всегда и во всем стараясь поддержать. После рождения общих наследников избранник артистки не стал настаивать на том, чтобы его супруга отказалась от карьеры в пользу семьи.

По словам Стоцкой, ее муж прекрасно понимает, что с такой внутренней энергией его возлюбленной одного дома будет мало. Тут просто необходима самореализация. Своего супруга Анастасия называет серьезным и надежным человеком. Сергей далек от мира шоу-бизнеса, и, по словам певицы, его абсолютно не интересуют звездные мероприятия, светские рауты и вечеринки.

Для Стоцкой он стал надежной опорой. Сама певица это очень ценит. С замужеством многое изменилось и в жизни самой Анастасии. Знаменитость больше не посещает всевозможные клубы и дискотеки, отдавая предпочтение отдыху с семьей.

При этом Стоцкая в курсе всех модных новинок. На прогулку по Москве артистка отправилась в актуальных джинсах-бойфрендах и бежевой плюшевой шубке, совместив два тренда в одном. Образ певицы дополнила бейсболка и солнезащитные очки в крупной пластиковой оправе. О моде на джинсы-бойфренды в интервью Teleprogramma.pro напомнила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.