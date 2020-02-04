Звездный стиль

Два тренда в одном образе: Стоцкая отметилась в джинсах-бойфрендах и плюшевой шубе

37-летняя певица и актриса старается не отставать от модных новинок.

Два тренда в одном образе: Стоцкая отметилась в джинсах-бойфрендах и плюшевой шубе
Анастасия Стоцкая (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Анастасия Стоцкая вместе с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном, воспитывает двоих детей: у пары подрастает восьмилетний сын Александр и двухлетняя дочка Вера. В недавнем интервью певица призналась, что возлюбленный очень чутко относится к ее настроению, всегда и во всем стараясь поддержать. После рождения общих наследников избранник артистки не стал настаивать на том, чтобы его супруга отказалась от карьеры в пользу семьи.

По словам Стоцкой, ее муж прекрасно понимает, что с такой внутренней энергией его возлюбленной одного дома будет мало. Тут просто необходима самореализация. Своего супруга Анастасия называет серьезным и надежным человеком. Сергей далек от мира шоу-бизнеса, и, по словам певицы, его абсолютно не интересуют звездные мероприятия, светские рауты и вечеринки.

Для Стоцкой он стал надежной опорой. Сама певица это очень ценит. С замужеством многое изменилось и в жизни самой Анастасии. Знаменитость больше не посещает всевозможные клубы и дискотеки, отдавая предпочтение отдыху с семьей.

Певица Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая объединила два тренда в одном образе, примерив джинсы-бойфренды и плюшевую шубу (Фото: Instagram.com/100tskaya)

При этом Стоцкая в курсе всех модных новинок. На прогулку по Москве артистка отправилась в актуальных джинсах-бойфрендах и бежевой плюшевой шубке, совместив два тренда в одном. Образ певицы дополнила бейсболка и солнезащитные очки в крупной пластиковой оправе. О моде на джинсы-бойфренды в интервью Teleprogramma.pro напомнила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Стоцкаяестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНовости googleФилипп Киркоров
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Два тренда в одном образе: Стоцкая отметилась в джинсах-бойфрендах и плюшевой шубе
Интересно?
Поделись с друзьями: