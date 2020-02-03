Звездный стиль

«Как две капельки»: Хилькевич нарядила дочерей в одинаковые платья на отдыхе

Актриса воссоединилась с наследницами после трехдневной разлуки. Все это время она находилась на отдельном острове, а за детьми приглядывала няня.

«Как две капельки»: Хилькевич нарядила дочерей в одинаковые платья на отдыхе
Анна Хилькевич с дочками. фото: instagram.com/annakhilkevich/

Анна Хилькевич не скрывает, что любит путешествовать. Даже наличие двоих детей не мешает актрисе несколько раз в год совершать поездки за границу. После Нового года звезда отправилась в длительный отпуск, в котором находится до сих пор. Девушка облюбовала Таиланд, где и проводит последние несколько недель. Правда, она нашла способ развеяться. На три дня артистка уехала на отдельный остров, где провела время только с мужем.

Хилькевич не скрывала, что скучала по дочкам и пересматривала фото с ними. Тем не менее, она успела позагорать, покупаться и даже позаниматься йогой. На снимках актриса выглядела счастливой. И вот 3 февраля она воссоединилась с детьми. Звезда «Универа» облачила дочерей в одинаковые розовые платья в цветочек. Четырехлетняя Арианна улыбалась, смотря на годовалую сестру Марию, которая показывала язык на камеру.

«Мы вернулись к нашим котяткам! О, как мы скучали по ним эти 3 дня! За это время Арианна научила Машулю фотографироваться и танцевать с таким вот выражением лица. Наконец-то пришёл тот возраст, когда она все повторяет за нами, за сестрой и лезет везде, но на этот случай страхующая рука мамы всегда рядом. Мне, безусловно, нравится любой возраст у ребёнка, но все же самыми любимыми периодами я бы назвала 1,5-2 годика , в потом уже с 4-х», — поделилась артистка.

А некоторые поклонники поразились тому, как похожи девочки. Они также восхитились образом в стиле Family look. «Как две капельки», «Как так интересно, девчули то одинаковые», «Какие они одинаковые лапочки», «Удивительное сходство у дочек, прям как под копирку», «Как они похожи», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ХилькевичЗвездные детиЗвездный стильмода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Как две капельки»: Хилькевич нарядила дочерей в одинаковые платья на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: